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Виновник ДТП с "Мерседесом" на Невском был пьян и без прав

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Момент происшествия попал на камеры наблюдения.

В центре Петербурга утром 5 января произошло ДТП, в котором сильно пострадали два автомобиля. По данным дорожной полиции, авария произошла в седьмом часу утра на перекрестке Невского и Литейного проспекта в Центральном районе города.

Автомобиль "Мерседес", за рулем которого находился 30-летний водитель, двигался по Литейному проспекту от улицы Жуковского в сторону Невского проспекте. Иномарка врезалась в другой "Мерседес", который ждал "зеленый" на перекрестке.

Позже выяснилось, что водитель "проблемной" иномарки был в состоянии алкогольного опьянения и без водительского удостоверения.

В результате аварии никто не пострадал.

Ранее мы сообщали, что на проспекте Металлистов "Шкода" на скорости въехала в троллейбус.

Фото, видео: Дорожный инспектор / "ВКонтакте"

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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