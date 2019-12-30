На проспекте Металлистов "Шкода" на скорости въехала в троллейбус

Пассажиры общественного транспорта не пострадали.

Вечером в субботу, 4 января, в Красногвардейском районе Петербурга произошло ДТП с человеческими жертвами. Как сообщили в дорожной полиции, за пять минут до полуночи, у дома №82 по проспекту Металлистов автомобиль "Шкода Октавия" с 22-летним водителем за рулем потерял управление, выехал на встречную полосу и врезался в троллейбус №43.

В результате аварии водитель иномарки был госпитализирован в тяжелом состоянии, сам автомобиль также заметно пострадал. К счастью, не пострадали десять пассажиров троллейбуса, в этот момент находившихся в салоне.

Ранее мы сообщали, что два человека пострадали в лобовом столкновении под Петербургом.

Фото, видео: Дорожный инспектор / ВКонтакте