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Два человека пострадали в лобовом столкновении под Петербургом
Сегодня, 22:35
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nadezhda_sib

Два человека пострадали в лобовом столкновении под Петербургом

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Серьезная авария произошла вечером в субботу.

Вечером 4-го января после ДТП на Сарженском шоссе госпитализировали одного пострадавшего. 

В пожарно-спасательной службе МО "Агалатовское" узнали об инциденте в 21:03, после чего на место прибыл дежурный караул. Участниками лобового ДТП стали две легковушки, два человека пострадали, при этом известно о том, что в лечебное учреждение отправился только один из них. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что женщину госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП в Колпино

Фото: vk.com/pss_agalatovo

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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