Два человека пострадали в лобовом столкновении под Петербургом

Серьезная авария произошла вечером в субботу.

Вечером 4-го января после ДТП на Сарженском шоссе госпитализировали одного пострадавшего.

В пожарно-спасательной службе МО "Агалатовское" узнали об инциденте в 21:03, после чего на место прибыл дежурный караул. Участниками лобового ДТП стали две легковушки, два человека пострадали, при этом известно о том, что в лечебное учреждение отправился только один из них.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что женщину госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП в Колпино.

Фото: vk.com/pss_agalatovo