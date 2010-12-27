Виновные во взрыве в метро Петербурга могут получить новых защитников

Пока неизвестно, кто будет защищать некоторых фигурантов в Москве.

Большинству фигурантов расследования, связанного с терактом в метро, могут назначить новую защиту. Ранее виновных приговорили к тюремным срокам от 19 лет до пожизненного заключения. Однако накануне стало известно, что 11 человек получат нового адвоката. Он будет защищать их во время апелляции. Жалобы на приговор подадут на следующей неделе, в срок до 20 декабря.

Апелляция будет рассматриваться в военном суде Московской области. Большинство из представителей защиты направлены на данное дело по назначению от государства, а не от родственников. Сейчас они не знают, будут ли им оплачивать приезд в Москву. Если этого не будет, то фигуранты получат местных юристов. Один из петербургских адвокатов сомневается, что в суде будет организована видеотрансляция. Адвокат Марат Сагитов, который представляет интересы сразу четырех фигурантов, собирается лично присутствовать на заседании, так как работает по договору.

Фото: Piter.tv

