Шутника из Мурино с украденными гаджетами ищет полиция

Мужчина проник в чужую незапертую квартиру, пока ее хозяйка спала.

Утро 22 января стало для 19-летней жительницы Мурино весьма неожиданным. Проснувшись около 9.30, она увидела посреди своей квартиры-студии на Воронцовском бульваре, которую арендует вместе с подругой, незнакомого мужчину. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Замеченный незваный гость начал отшучиваться и вскоре покинул квартиру, однако из дома "ушли" также несколько гаджетов и фотоаппарат, принадлежащих девушке и ее подруге. Ограбленная петербурженка уточнила, что не запирала квартиру на ключ.

По факту произошедшего ведется проверка.

Ранее в Петербурге задержали вымогателей, которые требовали 1,5 млн рублей за "сбитого" пешехода.

Фото: pixabay