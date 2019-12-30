Возбуждено уголовное дело.

В четверг, 23 января, стало известно о том, что в Петербурге задержали вымогателей, которые требовали 1,5 млн рублей за "сбитого" пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Полицейские подозревают мужчин в инсцинировке наезда на пешехода и требование денег. Предполагается, что один из участников ОПГ организовал наезд на другого участника банды, а затем догнал водителя "Мерседесе GLE 350". Мужчина представился потерпевшему подполковником полиции и заявил, что во время аварии у него разбились наручные часы за 1,5 миллиона. В итоге водитель был вынужден заплатить.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что водитель легковушки подстрелил мужчину на Народной улице.

Фото:pixabay