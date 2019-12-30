Водитель легковушки подстрелил мужчину на Народной улице

Потерпевший получил пулю в ногу.

Сотрудники полиции Невского района разыскивают незнакомца, который открыл стрельбу возле одного из домов на Народной улице. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Сообщение о преступлении поступило к стражам порядка около 5 часов утра 22 января. 28-летний потерпевший рассказал, что в него стреляли из травматического пистолета. Водитель черного автомобиля ВАЗ-2110 выстрелил в ноги мужчине, а затем скрылся с места происшествия.

По факту случившегося проводится проверка. Устанавливается причина конфликта.

Ранее мы писали, что стрельба на Европейском проспекте напугала жителей города.

Фото: Piter.TV