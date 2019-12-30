Стрельба на Европейском проспекте напугала жителей города

Неизвестный ругался и не давал белой иномарке проехать.

В воскресенье ночью, 19 января, жителей Кудрово разбудили выстрелы. Об это стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", в социальной сети "ВКонтакте".

По словам горожан, пьяный мужчина вышел на проезжую часть Европейского проспекта и начал уверенно, но слегка пошатываясь, двигаться навстречу белому автомобилю. Далее на видео отчетливо слшен звук выстрела.

Пассажир иномарки решил спугнуть мужчину, однако пешехода это лишь рассердило и он, не давая автомобилю двигаться, начал ругаться.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что полиция изучает видеозапись.

Ранее мы писали, что в Кудрово столкнулись три легковушки.

Видео: vk.com/spb_today