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Видео: в Кудрово столкнулись три легковушки

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О состоянии водителей не сообщается.

Вечером 14 января в Кудрово столкнулись три легковых автомобиля. На месте происшествия оказался мобильный корреспондент Piter.TV. 

Авария произошла на пересечении Европейского проспекта и Английской улицы. Информации о пострадавших нет, но авто получили серьезные повреждения. Кроме того, машины оказались по разные стороны проезжей части. На место прибыли сотрудники ДПС.

На участке образовался небольшой затор. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге усилят контроль за парковкой на газонах. 

Видео: Piter.TV, "Яндекс.Карты"

Теги: дтп в кудрово
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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