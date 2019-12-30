Видео: в Кудрово столкнулись три легковушки

Вечером 14 января в Кудрово столкнулись три легковых автомобиля. На месте происшествия оказался мобильный корреспондент Piter.TV.
Авария произошла на пересечении Европейского проспекта и Английской улицы. Информации о пострадавших нет, но авто получили серьезные повреждения. Кроме того, машины оказались по разные стороны проезжей части. На место прибыли сотрудники ДПС.
На участке образовался небольшой затор.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге усилят контроль за парковкой на газонах.
Видео: Piter.TV, "Яндекс.Карты"
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