Видео: в Кудрово столкнулись три легковушки

О состоянии водителей не сообщается.

Вечером 14 января в Кудрово столкнулись три легковых автомобиля. На месте происшествия оказался мобильный корреспондент Piter.TV.

Авария произошла на пересечении Европейского проспекта и Английской улицы. Информации о пострадавших нет, но авто получили серьезные повреждения. Кроме того, машины оказались по разные стороны проезжей части. На место прибыли сотрудники ДПС.

На участке образовался небольшой затор.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге усилят контроль за парковкой на газонах.

Видео: Piter.TV, "Яндекс.Карты"