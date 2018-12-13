Петербургские полицейские задержали виновника смертельной аварии в Кудрове 

Правоохранители искали мужчину пол года.

В пятницу, 24 мая, в Петербурге взяли под стражу предполагаемого виновника смертельного ДТП в Кудрово. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

В ведомстве заявили, что полицейским удалось задержать банду автограбителей, которые причинили ущерб петербургским автовладельцам на сумму 130 тысяч рублей. В ходе допроса выяснилось, что среди воришек оказался 44-летний мужчина, сбивший жительницу города Кудрово. Напомним, что инцидент произошел осенью 2017 года на Европейском проспекте. Водитель на "Тойоте Камри" сбил 27-летнюю девушку, а затем скрылся с места аварии. Петербурженка умерла от полученных травм. Виновника аварии объявили в федеральный розыск.

В ГУ МВД заявили, что расследование уголовного дела продолжается.

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Фото:дтп и чп петербург/вк, pixabay