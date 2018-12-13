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Петербургские полицейские задержали виновника смертельной аварии в Кудрове 
Сегодня, 18:27
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IRINA_CHALKINA

Петербургские полицейские задержали виновника смертельной аварии в Кудрове 

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Правоохранители искали мужчину пол года.

В пятницу, 24 мая, в Петербурге взяли под стражу предполагаемого виновника смертельного ДТП в Кудрово. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

В ведомстве заявили, что полицейским удалось задержать банду автограбителей, которые причинили ущерб петербургским автовладельцам на сумму 130 тысяч рублей. В ходе допроса выяснилось, что среди воришек оказался 44-летний мужчина, сбивший жительницу города Кудрово. Напомним, что инцидент произошел осенью 2017 года на Европейском проспекте. Водитель на "Тойоте Камри" сбил 27-летнюю девушку, а затем скрылся с места аварии. Петербурженка умерла  от полученных травм. Виновника аварии объявили в федеральный розыск. 

В ГУ МВД заявили, что расследование уголовного дела продолжается.

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Фото:дтп и чп петербург/вк, pixabay

Теги: дтп, дтп в кудрово, задержали воров, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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