На перекрестке Гранитной и Новочеркасского большегруз сорвал трамвайные провода

ДТП стало причиной транспортного затора на оживленном перекрестке.

Как сообщил мобильный корреспондент Piter.TV, на перекрестке Гранитной улицы и Новочеркасского проспекта в Петербурге большегруз с манипулятором сорвал трамвайные провода.

Из-за ДТП движение электротранспорта полностью парализовано. На месте уже работают аварийные службы.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", на Гранитной улице образовалась пробка, которая составляет 400 метров в обе стороны.

Ранее Piter.TV показал видео ДТП в Москве, где столкнулись столкнулись "скорая", "Лексус" и фура.