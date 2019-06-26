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На улице Ленсовета ночью горел грузовик

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Видео происшествия в Московском районе поделился мобильный корреспондент Piter.TV.

Во втором часу ночи, 26 июня, очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" поделились информацией, что у дома №75 по улице Ленсовета загорелся грузовик "ЗИЛ". В распоряжении Piter.TV оказалось видео с места происшествия.

На кадрах видно, как пламя охватило моторный отсек фуры и перекинулось на кабину автомобиля. На месте происшествия уже появились пожарные.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее Piter.TV сообщил, как в центре Петербурга появился новый стрит-арт объект художника Леши Бурстона из серии "Восстание машин".

Видео: Piter.TV

Теги: видео с места происшествия, город, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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