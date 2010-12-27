В центре Петербурга появился новый стрит-арт из серии "Восстание машин"

Художественное произведение поджидает у выхода из метро пл. Александра Невского.

Во вторник, 25 июня, в Центральном районе появился новый стрит-арт от художника Леши Бурстона. Художественное произведение поджидает горожан у выхода из метро пл. Александра Невского.

Работа относится к серии "Восстание машин", и посвящёна проблемам пешеходных зон в центре города. По мнению художника, там, где красуется заяц-робот из мультфильма "Ну, погоди!", автомобили создают угрозу для пешеходов. Отметим, что дорога располагается в паре метров от гимназии.

Художник изобразил знакомого с детства героя, который разрывает знак "Парковка запрещена".

Первая работа из серии "Восстание машин" находится у дома №10Б по 1-й Советской улице. Здесь автомобили паркуются прямо на тротуаре, часто нарушаются ПДД.

Ранее мы сообщали о том, что Безруков отказался от "президентского кресла" из-за Зеленского.

Фото:предоставленно художником