Российский актер и режиссер не хочет повторять судьбу украинского президента.

Во вторник, 25 июня, стало известно о том, что Безруков отказался от "президентского кресла" из-за Зеленского. О своем решении он сообщил в интервью "Известиям".

Российский актер и режиссер не хочет повторять судьбу украинского президента.

Увольте, роль президента мне не нужна. Каждый должен заниматься своим делом и быть в нем компетентным. Я очень хорошо разбираюсь в театре заявил он

Также Безруков добавил, что Зеленский "прекрасно воспользовался появившейся возможностью".

Напомним, что Владимир Зеленский исполнил роль простого учителя, который внезапно становится президентом Украины. А в мае этого года он официально возглавил Украину. Во втором туре выборов Зеленский набрал 73,2 % голосов. Во время инаугурации Зеленскому вручили символы власти — булаву, нагрудный знак и печать.

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