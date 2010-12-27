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Джордж Клуни снимет для Netflix ленту про постапокалипсис
Сегодня, 18:10
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Rybka123

Джордж Клуни снимет для Netflix ленту про постапокалипсис

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Съемки фильма начнутся в октябре этого года.

 Джордж Клуни срежиссирует для Netflix постапокалиптический фильм. Помимо этого голливудская звезда сыграет в картине главную роль.

Сюжет картины будет основан на  книге писательницы Лили Брукс-Далтон "Доброе утро, полночь". Действие развернется вокруг исследователя Арктики, который пытается связаться с экипажем космического корабля "Эфир", пытающегося вернуться на Землю.

Сценаристом ленты выступил Марк Л. Смит, работавший над "Выжившим" с Леонардо Ди Каприо. Съемки фильма начнутся в октябре этого года. 

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Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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