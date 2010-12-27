Джордж Клуни снимет для Netflix ленту про постапокалипсис

Съемки фильма начнутся в октябре этого года.

Джордж Клуни срежиссирует для Netflix постапокалиптический фильм. Помимо этого голливудская звезда сыграет в картине главную роль.

Сюжет картины будет основан на книге писательницы Лили Брукс-Далтон "Доброе утро, полночь". Действие развернется вокруг исследователя Арктики, который пытается связаться с экипажем космического корабля "Эфир", пытающегося вернуться на Землю.

Сценаристом ленты выступил Марк Л. Смит, работавший над "Выжившим" с Леонардо Ди Каприо. Съемки фильма начнутся в октябре этого года.