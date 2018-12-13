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Видео: В Москве столкнулись "скорая", "Лексус" и фура

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Очевидцы опубликовали в соцсетях видео с места ДТП. Сообщается о троих пострадавших.

Сегодня, 24 мая, в Москве на Щелковском шоссе столкнулись автомобиль скорой помощи, "Лексус" и грузовая фура.

ДТП произошло в деревне Щитниково в ближнем Подмосковье. На дороге не разъехались "скорая" и "Лексус". По предварительным данным, "скорая" ехала на вызов с включенными спецсигналами и проблесковыми маячками. В ДТП пострадали два врача медпомощи и водитель скорой. Водитель иномарки от госпитализации отказался. В этом же ДТП, но с меньшим ущербом пострадали фура "МАН" и "Нива Шевроле",

В соцсетях сообщается, что для госпитализации пострадавших на место ДТП вылетал вертолет.

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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