В ДТП с автобусом на востоке Москвы пострадали четыре человека

Пострадавшие госпитализированы в городские больницы.

Четыре человека пострадали при столкновении автобуса и двух автомобилей на 9-й Парковой улице в Москве. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта. Состояние потерпевших не уточняется. По данным "Рен ТВ", среди пострадавших есть беременная женщина.

Около 20:00 во вторник, 11 августа в районе дома 23 на две легковые машины въехали в заднюю часть автобуса, стоявшего перед пешеходным переходом.



Причины ДТП устанавливаются.

Ранее стало известно, что с начала года аэропорт Пулково обслужил более 10 млн пассажиров.

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