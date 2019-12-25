С начала года аэропорт Пулково обслужил более 10 млн пассажиров

Данные представлены на 11 августа.

С начала года (за 7 месяцев) аэропорт Пулково обслужил более 10 млн пассажиров как на внутренних, так и на международных сообщениях. Показатели ниже на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

На внутренних направлениях аэропорт обслужил более 9 млн человек. В число популярных направлений вошли: Москва, Сочи, Калининград, Симферополь, Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар, Архангельск, Казань и Мурманск.

На международных направлениях в аэропорту обслужено около 1 млн человек. Наибольшей популярностью пользовались рейсы в Анталью, Стамбул, Ларнаку, Ереван, Ташкент, Франкфурт-на-Майне, Ош, Самарканд, Кишинев и Ургенч.

Лидерами среди российских авиакомпаний по объему перевозок за указанный период стали "Россия", "Победа", Smartavia, "Аэрофлот" и S7 Airlines.

Ранее стало известно, на чем Смольный делает акцент при создании нового терминала Пулково.

Фото: Piter.tv