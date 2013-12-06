Стало известно, на чем Смольный делает акцент при создании нового терминала Пулково

С начала этого года аэрогавань обслужила более 7,2 млн пассажиров.

В Петербурге прошло совещание, на котором председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков, генеральный директор ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" Леонид Сергеев и генеральный директор АО "Аэропорт "Пулково" Ростислав Чернышев обсудили план развития второго терминала аэропорта Пулково. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города.

По словам Полякова, необходимо сделать акцент не только на техническую составляющую проекта модернизации, но и на дизайнерские проработки.

Очень важна архитектурная концепция. Необходимо определиться с идеологией нового терминала и разработать визуальный проект внешнего и внутреннего дизайна. Человеку во время ожидания своего рейса должно быть комфортно там находиться и иметь возможность интересно провести это время. Кирилл Поляков, председатетль комитета по транспорту Петербурга

Напомним, к 2025 году в аэропорту появится новый терминал для обслуживания пассажиров, который увеличит пропускную способность "Пулково" до 40 миллионов человек в год.

Площадь перед терминалом А перестроят: сделают пешеходную зону, построят ангары для самолетов и офисно-деловых центров. Новый терминал решили построить из-за сильной загруженности аэрогавани. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, благодаря реализации данного проекта, Пулково станет одним из крупнейших аэропортов в Европе.

Ранее Пулково признали одним из самых загруженных аэропортов в Европе.

Фото: Piter.tv