Пулково признали одним из самых загруженных аэропортов в Европе

Самым загруженным считается Шереметьево.

В июне 2021 года столичный аэропорт Шереметьево был признан аналитиками самым загруженным аэропортом Европы. Аэропорт принял более 2,9 миллиона пассажиров. Об этом рассказали эксперты компании Air Service One.

На второй позиции оказался аэропорт Стамбула, который принял 2,8 миллиона пассажиров. И тройку замкнул московский аэропорт Домодедово – 2,44 миллиона пассажиров. Петербургский аэропорт Пулково занял четвертую позицию. Воздушная гавань обслужила за месяц 1,8 миллиона пассажиров.

Лондонский Хитроу, который многие годы был самым загруженным в Европе, занял 17-е место.

Беглов: "Новый терминал Пулково сделает аэропорт одним из крупнейших в Европе".

Фото: Piter.tv