Видео из Москвы: Преступник обманул пенсионерку и украл у нее почти 1,5 миллиона рублей

В сети опубликованы кадры видео с камеры наблюдения, где злоумышленник приводит старенькую женщину в банк для снятия наличности.

В Москве задержан мужчина, который вошел в доверие к пенсионерке и украл у нее 1,4 миллиона рублей.

Сообщается, что мужчина средних лет познакомился с женщиной преклонных лет. Представился ей полицейским, а затем напугал, что злоумышленники хотят украсть у нее деньги и лишить квартиры. Пенсионерка поверила лжеполицейскому и пошла с ним в банк, где сняла все наличные сбережения в размере 1,4 миллиона рублей.

После того как мужчина забрал у женщины деньги он скрылся. Поймать преступника помогли камеры наблюдения.

Ранее на Piter.TV : Видео из Тульской области, где неизвестные напали на сотрудника полиции и расстреляли его из его же табельного оружия.

Видео: (МВД РФ по г. Москва)