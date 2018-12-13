Видео из Москвы: Преступник обманул пенсионерку и украл у нее почти 1,5 миллиона рублей

В Москве задержан мужчина, который вошел в доверие к пенсионерке и украл у нее 1,4 миллиона рублей.
Сообщается, что мужчина средних лет познакомился с женщиной преклонных лет. Представился ей полицейским, а затем напугал, что злоумышленники хотят украсть у нее деньги и лишить квартиры. Пенсионерка поверила лжеполицейскому и пошла с ним в банк, где сняла все наличные сбережения в размере 1,4 миллиона рублей.
После того как мужчина забрал у женщины деньги он скрылся. Поймать преступника помогли камеры наблюдения.
Ранее на Piter.TV : Видео из Тульской области, где неизвестные напали на сотрудника полиции и расстреляли его из его же табельного оружия.
Видео: (МВД РФ по г. Москва)
Обсуждение ( 0 )