На Васильевском острове лжесотрудник банка украл у пенсионерки 10 млн рублей

В Василеостровском районе полицейские разыскивают мошенника, который обманул пенсионерку. Злоумышленник украл у 74-летней женщины более 9,9 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Инцидент произошел 25 января. Пострадавшая обратилась в полицию только 18 февраля. Она рассказала, как стала жертвой мошенников. По словам женщины, ей позвонил "сотрудник банка" и уговорил перевести средства на "безопасный" счет. После получения денег злоумышленник перестал выходить на связь.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Правоохранители разыскивают афериста.
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Фото: Piter.tv
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