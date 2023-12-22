В Петербурге восьмиклассник обманул пенсионерку на 30 тыс. рублей

Из-за мальчика бабушка лишилась 30 тыс. рублей.

В Московском районе школьник обманул 95-летнюю пенсионерку. Из-за мальчика бабушка лишилась 30 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел еще 9 января. Пожилая женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и под предлогом непривлечения к уголовной ответственности племянника бабушки убедил передать курьеру взятку. Доверчивая пенсионерка отдала злоумышленнику накопления. Спустя время она поняла, что стала жертвой мошенников. Петербурженка обратилась в больницу.

На Киевской улице 16 января стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался ученик восьмого класса одной из школ Центрального района. Подростка допросили.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv