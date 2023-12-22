В Люблинском переулке жильцы потушили пожар в коридоре

На место случившегося приехали 15 спасателей.

В Адмиралтейском районе произошел пожар. Сегодня, 18 января, в Люблинском переулке, 2/5, горела трехкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 12:09. Пламя охватило 0,5 квадратного метра в коридоре.

На место случившегося приехали 15 спасателей и три спецмашины. Однако жильцы к этому времени уже самостоятельно потушили огонь.

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv