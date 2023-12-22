Петербургские следователи проводят проверку по факту возможного домогательства в маршрутке

Маршрутка ехала от станции метро "Проспект Большевиков" до посёлка Янино Всеволожского района.

В Петербурге проводится доследственная проверка о возможных действиях сексуального характера в маршрутке. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по СПб.

Следственным отделом по Невскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту размещения в интернете информации о возможном преступлении сексуального характера, совершенном в маршрутке. По предварительной информации, около пяти часов вечера 16 января неустановленный мужчина азиатской внешности в маршрутке, следующей от станции метро "Проспект Большевиков" до посёлка Янино Всеволожского района, совершил преступление сексуального характера.

ГСУ СК России обращается к гражданам, располагающим информацией о возможной преступной деятельности данного мужчины, позвонить по телефонам 8 (812) 570-66-71, 8(812) 560-01-66 или 02.

Ранее на Piter.tv: Иностранец приставал к подростку в расселённом здании.

Фото: Piter.TV