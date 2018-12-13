Под Тулой расстреляли полицейского из его табельного оружия

В сети опубликовано виде с места преступления.

В Тульской области объявлен план "Перехват" после того, как неизвестные расстреляли сотрудника полиции.

Сообщается, что сегодня, 24 мая, неизвестные, находясь около дома 45 по Орловскому шоссе пос. Косая Гора г. Тулы, отобрали у сотрудника полиции табельное оружие. Затем отвели его в безлюдное место и из его же оружия произвели по нему несколько выстрелов. В настоящее время потерпевший госпитализирован в больницу.

Сейчас следком возбудил уголовное дело по статье "покушение на убийство". Проводятся следственные мероприятия. Злоумышленников ищут.

Проводится осмотр места происшествия, допросы свидетелей и очевидцев произошедшего, изъятие предметов, имеющих доказательственное значение, сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на розыск причастных лиц. СУ СК РФ по Тульской области

Ранее на Piter.TV: авиадебошир после скандала на борту Москва - Симферополь скончался в машине скорой.

Видео: СУ СК РФ