Свидетелем ДТП на Морском проспекте в Петербурге стал дорожный полицейский

Видео с места происшествия оказалось в распоряжении Piter.TV.

Информация о пострадавших и детали ДТП уточняются. Известно, что участниками аварии на пересечении Морского проспекта и Спортивной улицы стали Hyundai Solaris и Opel Zafira.

На кадрах видно, как от столкновения на пустой дороге Hyundai отлетел в дорожный знак. На видеозаписи Piter.TV также можно заметить, что авария произошла на глазах служащего дорожной полиции Петербурга. Он пошел на подмогу водителям сразу после аварии.

Ранее мы сообщили, что жертвой в аварии на Индустриальном проспекте стал 12-летний мальчик.

Видео: Piter.TV