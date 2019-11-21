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Свидетелем ДТП на Морском проспекте в Петербурге стал дорожный полицейский

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Видео с места происшествия оказалось в распоряжении Piter.TV.

Информация о пострадавших и детали ДТП уточняются. Известно, что участниками аварии на пересечении Морского проспекта и Спортивной улицы стали Hyundai Solaris и Opel Zafira.

На кадрах видно, как от столкновения на пустой дороге Hyundai отлетел в дорожный знак. На видеозаписи Piter.TV также можно заметить, что авария произошла на глазах служащего дорожной полиции Петербурга. Он пошел на подмогу водителям сразу после аварии.

Ранее мы сообщили, что жертвой в аварии на Индустриальном проспекте стал 12-летний мальчик

Видео: Piter.TV

Теги: авария, видео с места происшествия, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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