На Индустриальном мальчик на самокате попал под иномарку

Жертвой ДТП стал 12-летний ребенок.

По информации дорожной полиции, авария произошла у дома №13 по Индустриальному проспекту в седьмом часу вечера. На нерегулируемом пешеходном переходе в боковом проезде автомобиль "Hyundai Creta" наехал на ребенка, который выехал на самокате из-за фруктового ларька. За рулем иномарки находилась опытная автоледи, за плечами которой стаж с 1998 года.

За жизнь мальчика борются врачи, он госпитализирован в тяжелом состоянии. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы опубликовали видео момента ДТП, когда на Каменноостровском проспекте джип врезался в здание.

Фото: Piter.TV