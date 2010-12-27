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На Индустриальном мальчик на самокате попал под иномарку
Сегодня, 20:26
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fvbykov

На Индустриальном мальчик на самокате попал под иномарку

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Жертвой ДТП стал 12-летний ребенок.

По информации дорожной полиции, авария произошла у дома №13 по Индустриальному проспекту в седьмом часу вечера. На нерегулируемом пешеходном переходе в боковом проезде автомобиль "Hyundai Creta" наехал на ребенка, который выехал на самокате из-за фруктового ларька. За рулем иномарки находилась опытная автоледи, за плечами которой стаж с 1998 года.

За жизнь мальчика борются врачи, он госпитализирован в тяжелом состоянии. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы опубликовали видео момента ДТП, когда на Каменноостровском проспекте джип врезался в здание.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, дети, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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