Момент ДТП на Каменноостровском проспекте попал на видео

В Петроградском районе джип подъехал к дверям обувного магазина слишком близко.

Вечером 21 ноября в Петербурге джип внезапно съехал с полосы на Каменноостровском проспекте и врезался в здание. Момент аварии попал на камеры, запись с которых поступила в распоряжение Piter.TV.

Как сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте", среди пешеходов никто не пострадал, но помощь медиков потребовалась водителю автомобиля, съехавшему с дороги. Предположительно, мужчина за рулем резко почувстсвовал себя нехорошо.

Ранее мы сообщали о том, что в результате ДТП с участием маршрутки на Вербной улице есть пострадавшие.

Видео: Piter.TV