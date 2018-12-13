  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 20:10
219
arteliseev
Код вставки плеера

История "взрывателей" с Попова завершена: возможна "уголовка"

0 0

После испытаний "пояса" с петардами решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В субботу, 25 мая, стали известно, чем завершилась история мнимых "взрывателей", которые попали на видео в Петроградском районе.

По данным агентства "Оперативное прикрытие", во дворе дома по улице Профессора Попова молодые мужчины испытывали взрывное устройство, похожее на настоящее. Бомба дистанционно сдетонировала и заискрилась. После опроса полиции "пиротехники" рассказали, что использовали для этого "пояса" петарды "Корсар-4".

Позже в мастерской одного из мужчин были найдены автоматы Калашникова и два магазина к ним. ИП пояснил, что оружие не представляет смертельной опасности и используется для киносъемок.

По факту инцидента решается вопрос о возбуждении уголовного дела по 222 статье УК РФ (незаконное хранение оружия и боеприпасов).

Кроме того, на мужчину, который надел на себя "пояс", был составлен протокол из-за нарушения режима пребывания в России.

Ранее мы опубликовали видео происшествия от нашего мобильного корреспондента. В результате "атаки" никто не пострадал. Кроме того, в полиции рассказали о деталях инцидента

Видео: Piter.TV

Теги: взрыв, видео с места происшествия, мвд, пиротехника
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии