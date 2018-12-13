МВД: "Взрывниками" на улице Профессора Попова могли стать "киношники"

Полиция рассказала о деталях инцидента в Петроградском районе города.

Как сообщил Piter.TV утром 24 мая, накануне группа неизвестных взрывала некое устройство с детонатором. Предствители петербургской полиции пояснили Piter.TV, что случилось дальше.

По данным МВД, инцидент произошел в восьмом часу вечера, а заявитель сообщил об этом спустя почти два часа. Стражи правопорядка оперативно выехали на место происшествия, где были уже спустя пять минут. Однако сам заявитель отказался уточнять информацию о происшествии сотрудникам полиции.

"В ходе разбирательств полицейскими самостоятельно были установлены участники данного инцидента и обстоятельства произошедшего. Установлено, что работники организации проводили испытание пиротехнической продукции, используемой в киноиндустрии при организации трюков. В результате проверки правонарушений не выявлено", - добавили в МВД.

Ранее мы опубликовали видео происшествия от нашего мобильного корреспондента. В результате "атаки" никто не пострадал.