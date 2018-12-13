На Профессора Попова неизвестные взорвали устройство с детонатором

Полиция так и не приехала на место происшествия.

В Петроградском районе Петербурга группа подозрительных мужчин на улице взрывали устройство с детонатором. Об этом сообщает наш мобильный корреспондент. Инцидент произошел вечером 23 мая около 38 дома по улице Профессора Попова. В результате "атаки" никто не пострадал.

Местные жители заявили в полицию. Однако, злоумышленники оперативно покинули место событий. Один из свидетелей позвонил в МВД. Он рассказал, что в правоохранительных органах потеряли интерес к ситуации, как только узнали, что преступники уехали.

На данный момент известно, что во взрывах участвовало трое человек. У одного из них на поясе находился аппарат, после нажатия на который раздался небольшой хлопок.

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Фото и видео: Piter.tv