Видео: на Малой Балканской на парковке "Окея" замечены ночные дрифтеры

Жители Купчино будут слышать рев моторов по ночам чаще.

Во Фрунзенском районе Петербурга ночные гонщики оккупировали автомобильную парковку около гипермаркета "Окей". Местные жители заявили, что лихачи и раньше появлялись на стоянке на Малой Балканской, но из-за закрытия территории на Лиговском проспекте, шум в позднее время для соседних домов может стать привычным делом.

Очевидцы объясняют, что дрифтеры выполняли трюки на машинах отечественного автопрома. Несмотря на создание опасной ситуации на дороге, из людей никто не пострадал. Однако, несколько раз нарушители спокойствия едва не наехали на пешеходов.

Петербуржцы добавляют, что охрана и сотрудники магазина не обращают внимание на творящееся вокруг безумие.

Ранее Piter.tv писал о том, что парковку "Ленты" на Лиговском заблокировали для дрифтеров.

Фото и видео: Piter.tv