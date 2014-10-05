Сын ветерана прокомментировал инцидент с блогером, справлявшим нужду у портрета отца

Он уверен, что блогер тем самым хотел привлечь внимание к своей персоне.

Сын ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Фролова Сергей Фролов прокомментировал инцидент с блогером, который в Измайлово справил нужду у стенда с изображением отца. Это просто жуть и мрак, заявил Сергей Фролов в беседе с "360".

Фролов рассказал, что узнал об инциденте от дальней родственницы. После чего он решил посмотреть это видео, однако блогер на тот момент уже удалил его. Он уверен, что блогер тем самым хотел привлечь внимание к своей персоне.

Им надо как-то выделиться в обществе. Вот мы там строили страну в наше время. Наши отцы воевали. У нас было какое-то другое восприятие ответственности за это все. Сергей Фролов

Фото: Instagram / ogm4tt_aka_bamperone