Видео: в Кудрово грузовик столкнулся с легковушкой

В Кудрово произошло ДТП на пересечении Европейского проспекта и Английской улицы.

В социальных сетях появилось видео ДТП, которое произошло в субботу на Английской улице в Кудрово. ЧП случилось сегодня, 28 октября, в вечернее время. По словам очевидцев, грузовик компании "Грузовичков" столкнулся с серой легковушкой на нерегулируемом пешеходном переходе. При этом в момент столкновения никто из водителей не пострадал.

Если внимательно посмотреть видео, то можно заметить, что оба автомобиля не выполнили торможения перед перекрестком. Иномарка после столкновения поехала дальше, хотя машины получили значительные повреждения.

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