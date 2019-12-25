Лже-сотрудник коммунальных служб из Петербурга проведет три года в колонии за украденные деньги пенсионеров

Мужчина признан виновным в грабеже и краже.

Лжесотрудника коммунальных служб, обокравшего пенсионеров, осудили на три года лишения свободы в колонии строгого режима. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, 37-летнего Илью Вострецова признали виновным в грабеже и краже с незаконным проникновением в жилище.

Суд установил, что в минувшем июле мужчина представился сантехником и проник в квартиру первого потерпевшего. Там злоумышленник похитил четыре тысячи рублей и скрылся, несмотря на требования жертвы вернуть деньги. Вторую кражу Вострецов провернул в августе, когда проник в квартиру 85-летней пенсионерки. На этот раз мужчина представился сотрудником "Петроэлектросбыта" и вынес из жилища 20 тысяч рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее мы рассказывали, как петербуржца за кражу на 19 миллионов осудили на 4 года колонии.

Фото: Piter.TV