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Петербуржца за кражу на 19 миллионов осудили на 4 года колонии
Сегодня, 19:36
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Петербуржца за кражу на 19 миллионов осудили на 4 года колонии

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Группа грабителей унесла с собой дорогие часы, однако в колонию отправился лишь один.

Решением районного суда в колонию отправлен Алексей Шмелев – один из двух преступников, "обчистивших" в Невском районе квартиру с драгоценностями. Подробности случившегося приводит объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Отмечается, что Шмелев в июле прошлого года вместе с сообщником "вскрыл" жилье на проспекте Обуховской обороны. Пара петербуржцев лишилась дорогостоящих украшений от Cartier, Louis Vuitton и Rolex, деньги наличными, банковские карты и многое другое. Ущерб оценен в сумму более 18,8 млн рублей. Суд взыскал сумму ущерба.

Ранее судимому Шмелеву назначено лишение свободы сроком на четыре года в колонию строгого режима с ограничением свободы 1 год. 

Мы сообщали, что ООО "Руслайн" не удалось обжаловать в суде выводы петербургского антимонопольного ведомства, который признал организацию участником картельного сговора.

Фото: Piter.tv

Теги: кража, петербург, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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