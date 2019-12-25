Суд признал существование "праздничного" картеля в Курортном районе

Одна из обвиняемых организаций подала на УФАС в суд.

ООО "Руслайн" не удалось обжаловать в суде выводы петербургского антимонопольного ведомства, который признал организацию участником картельного сговора. Об этом сообщила пресс-служба УФАС по Петербургу.

Как ранее установило ведомство, картельное соглашение на 41 закупку было заключено ООО "РуссЛайн" ООО "Емек-Рус", ООО "СК Радо", ООО "Маркиткарт Раша" и тремя ИП в период 2016-2018гг. Общая сумма закупок превысила 65 млн рублей, они осуществлялись на оказание услуг по оформлению территорий и проведению праздничных мероприятий. Таким образом организации нарушили Закон о защите конкуренции.

Материалы дела передали в управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД ПФ по Петербургу и области.

В сентябре УФАС потребовала у Смольного вернуть все закрытые из-за пандемии маршруты.

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