Иностранец проведет больше 4 лет в петербургской колонии за попытку сбыть наркотики

При задержании у мужчины изъяли 83 килограмма наркотиков.

Прокуратура Центрального района в Дзержинском районном суде поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Адомаса Коханскаса. Суд признал его виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Суд установил, что подсудимый апреля 2017 года по декабрь 2017 года в составе организованной группы совершал незаконные сбыты различных наркотических средств (гашиш, марихуана, смеси, содержащие кокаин, метадон, табак, амфетамин).

При задержании у мужчины изъяли 83 килограмма наркотиков. Коханскас заключил досудебное соглашение, полностью признал вину в совершении преступлений, дал подробные изобличающие показания не только на себя, но и на соучастников.

Мужчина проведет 4 года 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее наркодилер прятал сверток с наркотиками на глазах у полицейского.

Фото: Piter.TV