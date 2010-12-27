Наркодилер прятал сверток с наркотиками на глазах у полицейского

Мужчину осудили еще в 2017 году, затем он скрывался от правоохранителей.

Наркодиллер из Петербурга отправится за решетку после 2 лет, проведенных в бегах. В 2017 году мужчина уже был осужден, однако скрывался от полиции, сообщила объединенная пресс-служба судов города на Неве.

Два года назад Борис Вольвач продавал наркотики в подъезде дома №100 на проспекте Ветеранов. Преступника удалось поймать по случайности в феврале 2019.

В этом году мужчина получил 14 свертков с наркотическим веществом, которые он должен был разложить в определенных местах в городе и сообщить об их местонахождении соучастникам. В один из дней, когда Вольвач размещал свертки у жилого дома, его заметил полицейский.

Суд назначил наркодиллеру наказание в виде 5 лет и 7 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Фото: Piter.TV