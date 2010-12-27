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Наркодилер прятал сверток с наркотиками на глазах у полицейского
Сегодня, 23:12
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Наркодилер прятал сверток с наркотиками на глазах у полицейского

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Мужчину осудили еще в 2017 году, затем он скрывался от правоохранителей.

Наркодиллер из Петербурга отправится за решетку после 2 лет, проведенных в бегах. В 2017 году мужчина уже был осужден, однако скрывался от полиции, сообщила объединенная пресс-служба судов города на Неве. 

Два года назад Борис Вольвач продавал наркотики в подъезде дома №100 на проспекте Ветеранов. Преступника удалось поймать по случайности в феврале 2019. 

В этом году мужчина получил 14 свертков с наркотическим веществом, которые он должен был разложить в определенных местах в городе и сообщить об их местонахождении соучастникам. В один из дней, когда Вольвач размещал свертки у жилого дома, его заметил полицейский. 

Суд назначил наркодиллеру наказание в виде 5 лет и 7 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. 

Фото: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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