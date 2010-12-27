Петербуржец проведет 12 лет в колонии за убийство и хранение амфетамина

Решение суда еще не вступило в законную силу.

Прокуратура Санкт-Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Виктора Фадеева, которого подозревали в убийстве, незаконном хранении оружия и в покушении на незаконный сбыт психотропного вещества в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Суд установил, что подсудимый за вознаграждение в виде автомобиля "Хонда Цивик" 26 апреля 2018 года у дома 22 по улице Пражской застрелил местного жителя. Также суд установил, что Фадеев в морозильной камере хранил в крупном размере психотропное вещество – амфетамин, с целью дальнейшего сбыта.

Суд признал мужчину виновным в совершении этих преступлений, назначил наказание в виде лишения свободы на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Еще один петербуржец проведет 7,5 лет в колонии за продажу арендованных авто.

Фото: Piter.TV