Петербуржец проведет 7,5 лет в колонии за продажу арендованных авто

Выборгский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении Романа Толстова, которого признали виновным в мошенничестве по сделкам с автомобилями. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.
По данным следствия, мужчина вводил людей в заблуждения, брал машину в аренду, потом подделывал документы на автомобиль и продавал их третьими лицам или сдавал на запчасти. Свою деятельность Толстов начал в прошлом году.
Это уже четвертый приговор в отношении Толстова за аналогичные преступления.
объединенная пресс-служба судов
Мужчине назначили 7,5 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. С подсудимого также взыскали 7,3 млн рублей в счет возмещения материального вреда.
В Купчино полицейские пойдут под суд за обвинение в мошенничестве.
Фото: Piter.TV
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