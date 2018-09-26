Петербуржец проведет 7,5 лет в колонии за продажу арендованных авто

Это уже четвертый приговор в отношении мужчины.

Выборгский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении Романа Толстова, которого признали виновным в мошенничестве по сделкам с автомобилями. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.

По данным следствия, мужчина вводил людей в заблуждения, брал машину в аренду, потом подделывал документы на автомобиль и продавал их третьими лицам или сдавал на запчасти. Свою деятельность Толстов начал в прошлом году.

Это уже четвертый приговор в отношении Толстова за аналогичные преступления. объединенная пресс-служба судов

Мужчине назначили 7,5 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. С подсудимого также взыскали 7,3 млн рублей в счет возмещения материального вреда.

В Купчино полицейские пойдут под суд за обвинение в мошенничестве.

Фото: Piter.TV