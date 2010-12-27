В Купчино полицейские пойдут под суд за обвинение в мошенничестве

Они обманным путем хотели получить с потерпевшего 10 тысяч рублей.

Во Фрунзенском районе завершено расследование уголовного дела в отношении экс-полицейских, которые обвиняются в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Трое сотрудников районного ОБ ППСП УМВД ввели в заблуждение потерпевшего. Они запугали мужчину тем, что обещали поместить его без достаточных на то оснований в камеру и оштрафовать. Чтобы избежать этого, полицейские потребовали 10 тысяч рублей.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее петербургский полицейский получил сотрясение мозга во время задержания жителя Ленобласти.

Фото: Piter.TV