Похитителя 4 тысяч медицинских масок приговорили к двум годам условно

Мужчина с подельником открыто украли у продавца две коробки со средствами защиты.

В Петербурге вынесли приговор похитителю четырех тысяч медицинских масок, Рамазан Хабибулаев получил два года лишения свободы условно, рассказали в пресс-службе городской прокуратуры.

Как выяснил суд, мужчина вступил в сговор с неустановленным человеком и вместе с ним открыто похитил две коробки с масками у человека, который реализовывал средства защиты через соцсети. Пострадавший, неприятная встреча с которым прошла во дворе 3-й линии Васильевского острова, потерял 156 тысяч рублей. Хабибулаев стал фигурантом дела о грабеже группой лиц по предварительному сговору.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее мы рассказывали, как в Павловске задержали похитителя топлива.

Фото: pixabay