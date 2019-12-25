Похитителя 4 тысяч медицинских масок приговорили к двум годам условно

В Петербурге вынесли приговор похитителю четырех тысяч медицинских масок, Рамазан Хабибулаев получил два года лишения свободы условно, рассказали в пресс-службе городской прокуратуры.
Как выяснил суд, мужчина вступил в сговор с неустановленным человеком и вместе с ним открыто похитил две коробки с масками у человека, который реализовывал средства защиты через соцсети. Пострадавший, неприятная встреча с которым прошла во дворе 3-й линии Васильевского острова, потерял 156 тысяч рублей. Хабибулаев стал фигурантом дела о грабеже группой лиц по предварительному сговору.
Приговор еще не вступил в законную силу.
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Фото: pixabay
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