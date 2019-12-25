В Павловске задержали похитителя топлива

Во время кражи мужчина ударил заправщика.

Накануне вечером, 30 мая, полиции Петербурга удалось задержать мужчину, который ранее украл топливо с заправки в Шушарах. Об этом рассказали в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти.

Кража произошла еще 27 мая. В этот день 22-летний мужчина ударил заправщика, после чего украл топливо и скрылся. Известно, что злоумышленника задержали в Павловске.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее мы писали, что полиция Петербурга задержала угонщиков дорогой иномарки.

Фото: Pixabay