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В Павловске задержали похитителя топлива
Сегодня, 10:46
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Arinablinova

В Павловске задержали похитителя топлива

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Во время кражи мужчина ударил заправщика.

Накануне вечером, 30 мая, полиции Петербурга удалось задержать мужчину, который ранее украл топливо с заправки в Шушарах. Об этом рассказали в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти.

Кража произошла еще 27 мая. В этот день 22-летний мужчина ударил заправщика, после чего украл топливо и скрылся. Известно, что злоумышленника задержали в Павловске. 

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее мы писали, что полиция Петербурга задержала угонщиков дорогой иномарки.

Фото: Pixabay

Теги: кража, топливо
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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