Полиция Петербурга задержала угонщиков дорогой иномарки

Стоимость автомобиля составила 1100000 рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленобласти, полицейские оперативно задержали преступников, похитивших иномарку с Дунайского проспекта.

Ещё 29 мая в полицию обратился мужчина 1984 года рождения. Он заявил, что от д. 14 по Дунайскому проспекту неизвестный похитил принадлежащий ему "Ленд Ровер Дискавери". Стоимость иномарки составила 1100000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами ДПС ГИБДД УМВД России по Тверской области задержали в д. Раменье двоих подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по по ст. 158 УК РФ (кража).

Ранее мы сообщили, что стритрейсеров с Васильевского острова доставили в полицию.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленобласти