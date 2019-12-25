Стритрейсеров с Васильевского острова доставили в полицию

Десять человек привлечены к административной ответственности.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленобласти, 29 мая полиция задержала стритрейсеров с Васильевского острова. Десять человек привлечены к административной ответственности.

На парковке по Галерному проезду полицейские увидели компанию автолюбителей, которые находились без масок и перчаток. Напомним, что массовые мероприятия в городе пока запрещены.

Сотрудники патрульно-постовой службы и ГИБДД доставлили в отдел полиции 10 человек: среди них две девушки. В отношении стритрейсеров составлены административные протоколы. Трое из них привлечены к административной ответственности за нарушение правил тонировки.

Ранее мы сообщили, что вечеринка в автосервисе на Уральской улице закончилась убийством.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленобласти