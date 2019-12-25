  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стритрейсеров с Васильевского острова доставили в полицию
Сегодня, 12:57
33
ruzannar

Стритрейсеров с Васильевского острова доставили в полицию

0 0

Десять человек привлечены к административной ответственности.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленобласти, 29 мая полиция задержала стритрейсеров с Васильевского острова. Десять человек привлечены к административной ответственности.

На парковке по Галерному проезду полицейские увидели компанию автолюбителей, которые находились без масок и перчаток. Напомним, что массовые мероприятия в городе пока запрещены. 

Сотрудники патрульно-постовой службы и ГИБДД доставлили в отдел полиции 10 человек: среди них две девушки. В отношении стритрейсеров составлены административные протоколы. Трое из них привлечены к административной ответственности за нарушение правил тонировки.

Ранее мы сообщили, что вечеринка в автосервисе на Уральской улице закончилась убийством.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленобласти

Теги: васильевский остров, стритрейсеры, уличные гонщики
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии