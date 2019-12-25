Вечеринка в автосервисе на Уральской улице закончилась убийством

Прибывшие сотрудники полиции установили, что погибший — 39-летний гражданин Узбекистана.

В понедельник, 25 мая, стало известно о том, что в Петербурге вечеринка в автосервисе закончилась убийством. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Инцидент произошел в Василеостровском районе Петербурга, на Уральской, 14 . Как оказалось, мужчины устроили вечеринку в одном из автосервисов. В результате внезапного конфликта один из гостей скончался от удрара по голове молотком. Обстоятельства выясняются.

В итоге полицейские задержали трое граждан Узбекистана. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что в ДТП на трассе "Петергоф-Кейкино" пострадал человек.

Фото:vk.com/dorinspb