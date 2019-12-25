В ДТП на трассе "Петергоф-Кейкино" пострадал человек

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 24 мая в 17:20 на 65 километре автодороги "Петергоф-Кейкино" произошло ДТП.
Сообщается, что 46-летний водитель "Фоьксваген Гольф" выехал на встречную полосу и съехал в кювет, в результате чего госпитализирован в тяжелом состоянии. Состояние 32-летнего пассажира уточняется. Инспекторы ДПС проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося.
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Фото: pixabay
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