В ДТП на трассе "Петергоф-Кейкино" пострадал человек

В каком состоянии находится пассажир авто, пока неизвестно.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 24 мая в 17:20 на 65 километре автодороги "Петергоф-Кейкино" произошло ДТП.

Сообщается, что 46-летний водитель "Фоьксваген Гольф" выехал на встречную полосу и съехал в кювет, в результате чего госпитализирован в тяжелом состоянии. Состояние 32-летнего пассажира уточняется. Инспекторы ДПС проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося.

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