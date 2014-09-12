Суд Петербурга вынес приговор судебному приставу по делу об алиментах

Вынесен приговор о превышении должностных полномочий и получении взятки.

Прокуратура Невского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины. Он признан виновным по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, заместитель старшего судебного пристава Левобережного отдела судебных приставов Невского района Санкт-Петербурга ГУ ФССП по Петербургу снял правомерно наложенный запрет в связи с задолженностью по алиментам на совершение действий в отношении одной из квартир на Рыбацком проспекте. Также он получил взятку в рзмере 15 тысяч рублей за отмену назначенных мер принудительного исполнения.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 4 месяца общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 2 года 6 месяцев.

Ранее сообщалось, что суд Петербурга дал 2 года строгого режима мужчине, укравшему сумку у женщины в магазине.

Фото: Piter.TV